صحة غزة: الاحتلال يركز على استهداف المناطق السكانية

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 13 شهيدا ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و144 إصابة بين متوسطة وحرجة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن وزارة الصحة رفعت الاستعداد في كل المستشفيات واستنفرت كل الطواقم بهدف إنقاذ حياة الجرحى الذين يصلون تباعا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.



وأشار إلى أن الاحتلال يركز على المناطق السكانية ما يرفع عدد الضحايا من المدنيين العزل.



وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.



وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.



وتزعم قوات الاحتلال أن العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.