الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة يسود بدءا من الأحد

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يسود بدءا من غد الأحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، صباح السبت، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة على مدار الأسبوع هي السبب التي تولد إحساسا بارتفاع درجات الحرارة، وتحديدا في السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال فترات النهار.

وذكرت أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وهي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل، وتسود أجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.