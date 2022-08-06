تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 23 تشكيل عصابي، و5 آلاف قطعة سلاح ناري و4 أطنان مخدرات، وقضايا تهرب ضريبي بـ6 مليارات جنيه، وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي، خلال شهر يوليو.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر يوليو عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بـ"دمياط- بورسعيد- الدقهلية"، والسحر والجمال بـ"الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 226 متهما، وبحوزتهم 130 سلاحا ناريا، و134 قضية مخدرات، وضبط 1675 قضية متنوعة، و6 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهما ارتكبوا 6 حوادث، فضلا عن فحص 8544 عنصرا إجراميا، وتنفيذ 20 ألف حكم قضائي متنوع بمجال الأمن العام.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الحملات عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 2021 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، وبحوزتهم 1170 قطعة أسلحة نارية ناري، أبرزها: (2 جرينوف، 2 رشاش، 56 مسدس، 185 بندقية آلية، 128 بندقية خرطوش، 797 فردا محليا) .

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 3591 قطعة سلاح ناري، أبرزها: (جرينوف، و2رشاش، و394 بندقية آلية، و430 بندقية خرطوش، و155 مسدسا، و2607 فرد محلي، و465 خزينة، و5251 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 17 تشكيلا عصابيا ضمت 62 متهما اعترفوا بارتكاب 79 حادثا، كما ضبط 444 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 مسدسات، و5 بنادق "غير مششخنة"، و133 فردا محليا، و298 قطعة سلاح أبيض).

وجرى ضبط 324 قضية أحداث، وكشف غموض 330 حادثا متنوعا، أبرزها: "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 499 متهما، وتمت إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها .

وعلى جانب آخر، جرى تنفيذ 2 مليون و126 ألف حكم قضائي، وضبط 76 ألف قضية تموينية متنوعة، و50 قضية في مجالات "التهريب خارج منظومة توريد القمح، خلط القمح المحلي بالمستورد، التخزين الخارجي للأقماح المحلية" بمضبوطات بلغت 244 طن أقماح، و322 ألف قضية سرقة تيار كهربائيّ، ومخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 258 مليون جنيه قيمة مخالفات، و5190 قضية تهرب ضريبي بمبلغ 6 مليار 370 مليون جنيه، و127 قضية أموال عامة بقيمة إجمالية 345 مليون جنيه.

وتم ضبط 1131 قضية مصنفات، و4576 قضية إتجار مخدرات ضبط خلالها 4 أطنان مخدرات، و151 ألف قرص مخدر، و7 قضايا غسيل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة 107 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 163 مليون جنيه.

وفي سياق منفصل، تم ضبط 2 مليون مخالفة مرورية، وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 1037 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ5119 سائق حافلات مدارس، وتبين إيجابية 3 حالات، وفحص 1211 مركبة تبين مخالفة 65 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات لـ16437 قائد مركبة بالطرق، وتبين إيجابية 709 سائقين منهم.