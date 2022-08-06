انتحار صياد بعدما تركته زوجته في الشرقية

انتحر صياد شاب، اليوم السبت، عن طريق تناول قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال، داخل منزله في فاقوس بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "ع ر ع م"، 31 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، جثة هامدة إثر تناول مادة سامة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب خلافات بين المتوفى وزوجته، تركت الأخيرة منزل الزوجية على إثره ورفضت العودة، فدخل الزوج في حالة نفسية سيئة انتهت بانتحاره.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1667 إداري مركز شرطة فاقوس لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.