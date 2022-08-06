إعلام عبري: إطلاق أكثر من 200 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ أمس الجمعة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى إطلاق أكثر من 200 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ أمس.

جاء ذلك بعدما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى.

وقالت السرايا في بيان مقتضب، أوردته وسائل إعلام، إن العملية المشتركة استهدفت مستوطنات تيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحضيرات لعملية جوية على غزة قد تستغرق أسبوعا، وقال إنه لا مفاوضات حاليا مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف لإطلاق النار.

كما تحدث جيش الاحتلال عن أن مروحيات حربية وجنودا من وحدة ماغلان قصفت أربعة مواقع عسكرية لحركة الجهاد في قطاع غزة.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.