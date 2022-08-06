كشف محمود جاد حارس مرمى إنبي، كواليس العرض الذي تلقاه من ويجان الإنجليزي، وموقف النادي من رحيله.

وقال جاد في تصريحات تلفزيونية: "تلقينا عرضًا رسميًا من ويجان الإنجليزي، ورئيس النادي جاء إلى مصر خصيصًا من أجلي، والمسؤولون في ويجان عرضوا أن يتم إعارتي لـ أسكتلندا من أجل أن أحصل على النقاط التي تؤهلني للعب في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لكن مسؤولي إنبي لا يتجاوبون معي ولا يردون على العرض، حتى والدي يتواصل معهم ولا توجد إجابة".

وأوضح: "مسؤولو ويجان قدموا عددًا من التسهيلات لإنبي من أجل رحيلي ولم يردوا عليهم، حتى العرض الرسمي لم يردوا عليه".

ونوه: "حلمي منذ الصغر أن أحترف، وهذه الفرصة لن تأتي لي مرة أخرى، ونادي ويجان متمسك بي جدًا، لدرجة أن رئيس النادي حضر إلى مصر، وأكد لي أن النادي متمسك بي جدًا حتى أخر لحظة وأنني مُستقبل للفريق الإنجليزي".

وعن عروض من الأهلي والزمالك؟ أجاب: "لا يوجد عرض رسمي، فقط عرض ويجان هو الرسمي".