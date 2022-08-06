 محمود جاد: ويجان عرض حلا لأزمة احترافي.. وإنبي يتجاهل الرد - بوابة الشروق
السبت 6 أغسطس 2022 2:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

محمود جاد: ويجان عرض حلا لأزمة احترافي.. وإنبي يتجاهل الرد

إبراهيم سعيد
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 12:29 ص | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 12:55 ص

كشف محمود جاد حارس مرمى إنبي، كواليس العرض الذي تلقاه من ويجان الإنجليزي، وموقف النادي من رحيله.

وقال جاد في تصريحات تلفزيونية: "تلقينا عرضًا رسميًا من ويجان الإنجليزي، ورئيس النادي جاء إلى مصر خصيصًا من أجلي، والمسؤولون في ويجان عرضوا أن يتم إعارتي لـ أسكتلندا من أجل أن أحصل على النقاط التي تؤهلني للعب في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لكن مسؤولي إنبي لا يتجاوبون معي ولا يردون على العرض، حتى والدي يتواصل معهم ولا توجد إجابة".

وأوضح: "مسؤولو ويجان قدموا عددًا من التسهيلات لإنبي من أجل رحيلي ولم يردوا عليهم، حتى العرض الرسمي لم يردوا عليه".

ونوه: "حلمي منذ الصغر أن أحترف، وهذه الفرصة لن تأتي لي مرة أخرى، ونادي ويجان متمسك بي جدًا، لدرجة أن رئيس النادي حضر إلى مصر، وأكد لي أن النادي متمسك بي جدًا حتى أخر لحظة وأنني مُستقبل للفريق الإنجليزي".

وعن عروض من الأهلي والزمالك؟ أجاب: "لا يوجد عرض رسمي، فقط عرض ويجان هو الرسمي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك