 كأس الدرع الخيرية.. ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام الآرسنال - بوابة الشروق
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كأس الدرع الخيرية.. ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام الآرسنال

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:42 ص

يبدأ مانشستر سيتي الموسم الجديد، بمواجهة الآرسنال، في بطولة كأس الدرع الخيرية، والتي ستُقام مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

ويريد أبناء الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي في ختام الموسم المنتهي بالتتويج بلقب الدرع الخيرية، بعد أن نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج للمرة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة الآرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي

خط الوسط: جون ستونز – رودريجو هيرنانديز – برناردو سيلفا – فيل فودين

خط الهجوم: جاك جريليش – جوليان ألفاريز – إيرلنج هالاند


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