أشاد المدرب الإيطالي جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، بفريق ريال مدريد الإسباني وكذلك مواطنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا، نظيره أتالانتا بطل الدوري الأوروبي، في نهائي السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس الجاري.

وعن هذه المواجهة قال مدرب أتالانتا في تصريحات صحفية: «ستكون مباراة غير عادية للفريق أمام النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم».

وأضاف: «خوض نهائي مثل هذا، من أجل الفوز بهذه الكأس ضد نادٍ مهم كهذا، كان أمرًا لا يمكن تصوره حتى وقت قريب».

وتابع: «إنها لحظة ملهمة حقًا لمدينة بيرجامو بأكملها ولجميع المشجعين، لا شك أنها نقطة عالية، وربما تكون ذروة تاريخ أتالانتا».

وعن مدرب ريال مدريد أنشيلوتي قال: «من الواضح أن كارلو يمثل مؤسسة في مختلف أنحاء العالم، فهو بلا شك المدرب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب، لقد فعل ذلك مع العديد من الأندية المختلفة، وهو يقوم بأشياء مذهلة في ريال مدريد».

مضيفًا: «قبل 30 عامًا كنت أدرب فريق الشباب في يوفنتوس وكان هو يدرب الفريق الأول، كان ذلك منذ سنوات عديدة، وسيكون من الرائع أن نلتقي مرة أخرى في هذه المباراة النهائية».