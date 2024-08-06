رويترز عن مصدر قريب من حزب الله: الدبلوماسية لم تعد خيارا

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر قريب من حزب الله اللبناني قوله إن الضربة الانتقامية لإسرائيل أمر لا مفر منه والدبلوماسية لم تعد خيارا قابلا للتطبيق.

فيما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن رد فعل إسرائيل على أي هجوم من حزب الله وإيران يتوقف على الأضرار وليس على نطاق الهجوم.

إلى ذلك، أفادت مستشفى نهاريا الإسرائيلي بارتفاع عدد المصابين في انفجار طائرة بدون طيار "درون" أطلقها حزب الله اللبناني على الجليل الغربي إلى 17 جريحا أحدهم في حالة خطرة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق اليوم، مهاجمة عدة مواقع عسكرية شمال إسرائيل، أحدها في عكا، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف الجنود، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه رصد خرق عدة مسيرات من لبنان وتم اعتراض إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مستوطنة نهاريا، وأسفرت عن قتيل وعدة إصابات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

من جهتها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن طائرة درون انفجرت داخل معسكر للجيش في الخليج بين حيفا وعكا، وأضافت أن الدخان تصاعد من المعسكر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هناك معلومات أولية بوقوع إصابات خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة بالجليل الغربي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوادث طرق وحرائق وقعت جراء هجوم الدرونز على الجليل الغربي، بينما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن تعليمات صدرت لسكان شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء في الملاجئ "حتى إشعار آخر"

وتأتي تلك التطورات في وقت رفعت فيه إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس على اغتيال هنية في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسئولية تل أبيب عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.

وهدد مسئولون إسرائيليون، مرارا، بشن حرب واسعة على لبنان، في حال توجيه "حزب الله" ضربة قوية إلى إسرائيل، ردا على اغتيالها قيادات في الحزب.