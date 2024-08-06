حماس تنفي المتداول حول تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة

نفت حركة المقاومة حماس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، مؤكدة أن المتداول في هذا الشأن «غير صحيح».

وقال القيادي في حماس عزت الرشق، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الحركة ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها».

وفي وقت سابق، قال مسئول العلاقات الإعلامية لحركة حماس في لبنان، محمود طه، إن الإعلان عن خليفة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيّة، الذي اغتيل في طهران، سيكون خلال أيام، مشيرًا إلى أن «القيادة ومجلس الشورى يتناقشون لاختيار الشخصية المناسبة».

وأشار في حديث لإذاعة وكالة «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء، إلى أن رد الحركة على اغتيال هنية «حق شرعي»، مضيفًا: «هنيّة شخصية قيادية كبيرة جدًّا وله علاقات دبلوماسية، وباغتياله قُتلت العملية التفاوضية».

ونفى «كل التقارير الغربية التي تفيد بأنه خلال عملية اختيار رئيس للحركة سيؤخذ بعين الاعتبار علاقات الرئيس المُقبل، لا سيما فيما يتعلق بقربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية».