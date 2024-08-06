فخري الفقي: أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذون الخزانة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذون الخزانة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على الفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن 1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الاموال الموجودة، ما أدى لخروج بعض منها.

وتابع: «الجميع كان يتوقع أن يقوم الفيدرالي الامريكي بخفض سعر الفائد الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهذا ما ساهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا».

ونفى أن يكون صندوق النقد الدولي قد طالب مصر بتحرير جديد لسعر الصرف قائلا: «هذا الأمر غير حقيقي بالفعل، فمصر بالفعل لديها مرونة في سعر الصرف منذ 6 مارس».