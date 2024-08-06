 محافظ سوهاج يوجه بحل مشاكل وتنفيذ مطالب 225 مواطنا خلال اللقاء الجماهيري - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج يوجه بحل مشاكل وتنفيذ مطالب 225 مواطنا خلال اللقاء الجماهيري

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 5:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 5:09 م

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف المراكز والمدن والأحياء، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وحضر اللقاء كل من رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، عددا آخر من المواطنين، واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 225 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة.

وتم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ بشكل فوري.

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