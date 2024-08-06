محافظ البحيرة تستمع لشكاوى مواطنين وتوجه رؤساء المدن ببحث حالاتهم ميدانيا

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الاجتماع الأسبوعي لخدمة المواطنين، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي التربية والتعليم الصحة والقوى العاملة ورؤساء مدن دمنهور والدلنجات.

والتقت المحافظ بـ 18 مواطنًا ممن لديهم مطالب واحتياجات، لإيجاد حلول لمشكلاتهم بالتعاون مع المسؤولين التنفيذيين والمعنيين بالمحافظة.

وتمثلت شكاوى المواطنين التي تم حلها في 12 طلبا لصرف مساعدات مالية، و2 طلب للحصول على كرسي متحرك تم صرفها وتسليمهم لأصحابهم خلال اللقاء، و7 طلبات فرص عمل، 5 طلبات علاج على نفقة الدولة، طلب إجراء معاينة لإحلال وتجديد المنزل، طلب عرض على لجنة الإسكان، وطلب ترخيص كشك بالوحدة المحلية بالدلنجات، و2 كشك آخر بدمنهور وطلب إجراء معاينة.

واستمعت المحافظ لكل مواطن على حدة، وأصدرت توجيهاتها الفورية للجهات المعنية بسرعة تلبية تلك الطلبات وتحقيق رضا المواطنين.

وخلال الاجتماع وجهت محافظ البحيرة، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، لمتابعة الحالات التي يتم عرضها في اجتماع خدمة المواطنين أسبوعيا، وقيام رؤساء المراكز ببحث تلك الحالات ميدانيا للتعرف على احتياجات المواطنين ومطالبهم على أرض الواقع، وتلبيتها على الفور، مع التأكد من استحقاقهم للمساعدات وتوجيه الحالات الأولى بالرعاية للجهات المعنية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتبني تلك الحالات.