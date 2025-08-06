كوريا الجنوبية تعتزم تدشين برنامج لإلغاء تأشيرات دخول السائحين الصينيين في سبتمبر المقبل

قال مسئولون حكوميون، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تعتزم تدشين برنامج مؤقت لإلغاء تأشيرات دخول مجموعات السائحين الصينيين ابتداء من سبتمبر المقبل، وذلك ضمن جهود تعزيز الانفاق المحلي وسوق السياحة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مكتب رئيس الوزراء كيم مين سيوك، قال إن البرنامج سوف يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 29 سبتمبر المقبل حتى 30 يونيو العام الماضي، بعد اتخاذ القرار في اجتماع للحكومة برئاسة سيوك في وقت سابق من اليوم.

وجاء القرار بعدما أعلنت بكين في نوفمبر العام الماضي أنها ستلغي متطلبات سفر للقادمين من كوريا الجنوبية ودول أخرى، ابتداء من العام المقبل. وسوف يتم هذا الإجراء للزائرين البقاء في الصين لفترة تصل إلى 15 يوما بدون تأشيرات دخول.