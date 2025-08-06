 ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 8:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 8:50 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات بين الرئيس بوتين، وويتكوف، قائلا: "تقدم رائع!"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".

وقال: "يتفق الجميع على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى بوتين، محادثات مع ويتكوف، في الكرملين، واستمرت المحادثة لأكثر من ثلاث ساعات.

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