ترامب يستضيف نظيره الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني لبحث اتفاق سلام محتمل الجمعة المقبلة

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كشفت مسئولة أرمينية عن لقاء مرتقب، الجمعة المقبل، يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في واشنطن؛ لبحث اتفاق سلام محتمل.

وأوضحت متحدثة رئاسة الوزراء الأرمينية نازالي باجداساريان، عبر حسابها بفيسبوك الأربعاء، أن باشينيان يجري زيارة إلى الولايات المتحدة غدا الخميس تستمر يومين.

وأشارت إلى أن باشينيان سيلتقي خلال الزيارة الرئيسين الأمريكي والأذربيجاني، وسيبحثون السلام الإقليمي والازدهار والتعاون الاقتصادي.

وفي السياق، ذكرت صحف أمريكية أن ترامب سيستقبل كلً من علييف وباشينيان الجمعة المقبل.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسئول في البيت الأبيض لم تسمه، أنه "قد يتم الإعلان عن اتفاق سلام محتمل" بين أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع ترامب مع علييف وباشينيان.

فيما لم تصدر أذربيجان على الفور تعليقا رسميا بشأن الاجتماع المرتقب.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باج، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.​​​​​​​