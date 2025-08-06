بريطانيا: إغلاق مطار برمنجهام بعد هبوط اضطراري لإحدى الطائرات

أغلق مطار برمنجهام مدرجه مؤقتا وعلق جميع الرحلات الجوية بعدما هبطت طائرة صغيرة هبوطا اضطراريا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن شرطة ويست ميدلاندز قولها إن ثلاثة أشخاص من الطائرة تلقوا العلاج في المطار، وأصيب أحد الركاب بجروح طفيفة بعد الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الواحدة و40 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (1240 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

واستجابت خدمات الطوارئ الأخرى بما في ذلك خدمة إسعاف ويست ميدلاندز للحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة بيضاء صغيرة على مدرج المطار.

وتم إلغاء العديد من الرحلات المدرجة في صفحة المغادرة على موقع المطار، ومن بينها رحلات إلى مطارات باريس شارل ديجول وبروكسل وبلفاست، في حين قال آخرون إن من المتوقع حدوث تأخيرات حتى الساعة 7 مساء تقريبا.

وقالت الشرطة إنه "تم إبلاغ هيئة الطيران المدني وأوقف المطار عملياته أثناء إجراء تحقيق".