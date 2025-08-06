 وزيرا دفاع السعودية وأمريكا يبحثان الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 8:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزيرا دفاع السعودية وأمريكا يبحثان الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 8:40 م

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء، سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين الرياض وواشنطن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال، الذي جاء بمبادرة سعودية-" العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وفرص تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية الدفاعية".

وأوضحت أن الجانبين "بحثا جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي اتصال وزير الدفاع السعودي بنظيره الامريكي اليوم الاربعاء بعد يوم واحد من دعوة المملكة دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين.


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