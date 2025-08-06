صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 61 ألفا و158 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61 ألفا و158 شهيدا، و151 ألفا و442 إصابة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، بشأن أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة المتواصلة.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات غزة 138 شهيدا (منهم 3 انتشال) و771 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و158 شهيدا، و151 ألفا و442 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023".

وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي بلغت "9 آلاف و654 شهيدا، و39 ألفا و401 إصابة".

وبشأن المجوعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت "ألفا و655 شهيدا، وأكثر من 11 ألفا و800 إصابة" منذ 27 مايو الماضي.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية حوالي "87 شهيدا و570 إصابة"، من منتظري المساعدات.

وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.