 اللجنة العامة بمطروح تعلن الحصر العددي لانتخابات الشيوخ - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 5:13 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

اللجنة العامة بمطروح تعلن الحصر العددي لانتخابات الشيوخ

تصوير: مجدي إبراهيم وأحمد عبد الفتاح
تصوير: مجدي إبراهيم وأحمد عبد الفتاح
محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 4:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 4:45 ص

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة مطروح، الحصر العددي للأصوات، عقب انتهاء عمليات الفرز.
وكشفت الأرقام الأولية عن مشاركة 74.466 ناخبًا من إجمالي 370.477 ناخبا مقيدين بالمحافظة.
وجاءت النتائج كالتالي:
إجمالي الأصوات الباطلة بجميع اللجان: 5.644 صوتا
إجمالي الأصوات الصحيحة: 68.822 صوتا
النظام الفردي:
جاءت الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على النحو التالي:
محمد دخيل عبد الرحيم إبراهيم وشهرته محمد الجراري: 43.401 صوتا
سعيد شحاته محمد سعد وشهرته أسامة شحاته: 15.068
محمد صلاح محمد سند: 10.353 صوتا
القائمة الوطنية من أجل مصر:
إجمالي الأصوات الباطلة: 3.204 أصوات
عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: 71.262 صوتا


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك