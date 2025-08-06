اللجنة العامة بمطروح تعلن الحصر العددي لانتخابات الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة مطروح، الحصر العددي للأصوات، عقب انتهاء عمليات الفرز.

وكشفت الأرقام الأولية عن مشاركة 74.466 ناخبًا من إجمالي 370.477 ناخبا مقيدين بالمحافظة.

وجاءت النتائج كالتالي:

إجمالي الأصوات الباطلة بجميع اللجان: 5.644 صوتا

إجمالي الأصوات الصحيحة: 68.822 صوتا

النظام الفردي:

جاءت الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على النحو التالي:

محمد دخيل عبد الرحيم إبراهيم وشهرته محمد الجراري: 43.401 صوتا

سعيد شحاته محمد سعد وشهرته أسامة شحاته: 15.068

محمد صلاح محمد سند: 10.353 صوتا

القائمة الوطنية من أجل مصر:

إجمالي الأصوات الباطلة: 3.204 أصوات

عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: 71.262 صوتا