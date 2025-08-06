اللجنة العامة بمطروح تعلن الحصر العددي لانتخابات الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة مطروح، الحصر العددي للأصوات، عقب انتهاء عمليات الفرز.
وكشفت الأرقام الأولية عن مشاركة 74.466 ناخبًا من إجمالي 370.477 ناخبا مقيدين بالمحافظة.
وجاءت النتائج كالتالي:
إجمالي الأصوات الباطلة بجميع اللجان: 5.644 صوتا
إجمالي الأصوات الصحيحة: 68.822 صوتا
النظام الفردي:
جاءت الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على النحو التالي:
محمد دخيل عبد الرحيم إبراهيم وشهرته محمد الجراري: 43.401 صوتا
سعيد شحاته محمد سعد وشهرته أسامة شحاته: 15.068
محمد صلاح محمد سند: 10.353 صوتا
القائمة الوطنية من أجل مصر:
إجمالي الأصوات الباطلة: 3.204 أصوات
عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: 71.262 صوتا