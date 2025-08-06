نيويورك تايمز: ترامب يعتزم عقد لقاء قمة مع بوتين وزيلينسكي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن شخصين مطلعين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الاجتماع شخصيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت الأسبوع المقبل، ويخطط لعقد اجتماع يتبعه مباشرة بينه وبين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكشف ترامب عن خططه خلال مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين يوم الأربعاء، وفق ما أفاد به المصدران.

ومن المقرر أن يقتصر الاجتماع على الرجال الثلاثة فقط، دون مشاركة أي من القادة الأوروبيين.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المكالمة إن القادة الأوروبيين، الذين حاولوا لعب دور منسق في الاجتماعات الهادفة إلى إنهاء العنف بين روسيا وأوكرانيا، بدوا متقبلين لما قاله ترامب.

ولم يتضح فورًا ما إذا كان بوتين أو زيلينسكي قد وافقا على خطة ترامب.

لكن زيلينسكي شارك في مكالمة ترامب مع القادة الأوروبيين، وقال في بيان بعد ذلك إنه أجرى "محادثة مع الرئيس ترامب"، وإن موقفه وموقف القادة الأوروبيين هو أن "الحرب يجب أن تنتهي"، ولكن "بنهاية نزيهة".

وشملت المكالمة أيضًا رئيس الوزراء البريطاني، والمستشار الألماني، والأمين العام لحلف الناتو، إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف.