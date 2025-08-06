نبيلة مكرم: القضية الفلسطينية التزام إنساني وأخلاقي لمصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن القضية الفلسطينية تعد التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا لمصر.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أمام معبر رفح، مساء الأربعاء، للإعلان عن إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الحادية عشرة إلى غزة.

وأضافت: «مصر لا تقدم مساعدات إنسانية فقط، مصر تقدم ما تؤمن به استنادًا إلى ضميرها الحي ومن قلبها الصادق الشريف، وتاريخها في دعم القضية الفلسطينية وعروبتها الأصيلة».

وأشارت إلى أن «القيادة السياسية جددت في بيانها الأخير التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية»، موضحة أن الرئيس السيسي أدلى بـ3 كلمات ذهبية في بيانه الأخير، وهي أن «جهد الدولة المصرية شريف مخلص وأمين».

وأكملت: «القضية الفلسطينية التزام إنساني وأخلاقي من خلال موقفنا الرسمي المشرف، ومصر لم تغلق بابها أمام من يستنجد بها، كما أن الرئيس يطلق على من يلجأ للدولة المصرية مصطلح ضيوف».