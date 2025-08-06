الأهلي يعلن تعاقده مع مودي

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه أتم التعاقد مع محمد هشام «مودي» قادما من نادي الوصل الإماراتي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للفريق لمدة 4 مواسم، بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية، مؤكدا ان اللاعب يمثل إضافة قوية لرجال اليد، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة.
وأشار مدير النشاط الرياضي إلى استمرار العمل من أجل تدعيم كافة الفرق، وتلبية متطلبات الأجهزة الفنية للظهور بشكل قوي وحصد البطولات خلال الموسم الجديد.