الأهلي يعلن تعاقده مع مودي

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه أتم التعاقد مع محمد هشام «مودي» قادما من نادي الوصل الإماراتي؛ ‏لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال خلال الفترة المقبلة‎.‎

‏‎وأوضح أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للفريق لمدة 4 مواسم، بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية، مؤكدا ان اللاعب يمثل إضافة قوية لرجال اليد، ‏نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة‎.‎

‏‎‎وأشار مدير النشاط الرياضي إلى استمرار العمل من أجل تدعيم كافة الفرق، وتلبية متطلبات الأجهزة الفنية للظهور ‏بشكل قوي وحصد البطولات خلال الموسم الجديد.‏