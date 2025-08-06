أثار مقطع فيديو من داخل مجلس النواب العراقي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعدما رصد مشاجرة بين عدد من النواب تحولت إلى فوضى.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقاطع توثق لحظة الشجار، الذي اندلع إثر سجال بين رئيس المجلس محمد المشهداني، والنائب علاء الحيدري، ما أدى إلى تعذر استكمال الجلسة.

وذكر الموقع الرسمي للبرلمان العراقي أن الجلسة تم إلغاؤها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وكان من المقرر أن يصوت المجلس على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين العراق والسعودية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، ومشروع قانون الصحة النفسية.

مجلس النواب العراقي ..اشتباكات بالأيدي والأحذية الله يكرمكم

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بسبب خلاف بين رئيس المجلس محمد المشهداني والنائب علاء الحيدري pic.twitter.com/eFBXO89t1L — حسين الغاوي (@halgawi) August 5, 2025

من جانبه، كشف النائب زهير الفتلاوي، عن تفاصيل الخلاف الذي حصل في جلسة البرلمان، بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، والنائب الأول محسن المندلاوي.

وأشار إلى أن «المشهداني خرج من الجلسة، فيما مضى المندلاوي في التصويت على إضافة فقرتين على جدول أعمال الجلسة، وهما التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وأيضا تعديل قانون وزارة التربية».

وأضاف: «المشهداني عند رجوعه قال للمندلاوي بأنه لا يمتلك الحق بإضافة فقرات دون الرجوع إليه، مدعياً أن خروجه جاء لإقناع المكون السني بالرجوع الى الجلسة وعدم كسر النصاب القانوني».

وذكر أن «رئيس البرلمان رفع صوته بأن المكون السني مهم ولا يجوز تهميشه، وبعدها حدث تدافع بينهم لكن لم يصل إلى الاشتباك».

وأوضح أن «الاشتباك والتدافع القوي حصل بين نائبين لكن تم فضه بسرعة».