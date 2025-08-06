غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة تولين بجنوب لبنان 

استهدفت مُسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم، دراجة نارية في بلدة تولين، جنوبي لبنان.

وألقت مُسيرتان إسرائيليتان قنابل صوتية على بلدتي الخيام ويارون الجنوبيتين.

وأسفرت الغارة في بلدة تولين عن وقوع إصابات.

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون، والقت أخرى قنبلتين في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.