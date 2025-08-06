المجلس الأعلى للإعلام يحدد مواعيد جديدة لبث وإذاعة البرامج الرياضية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعديل مواعيد بث وإذاعة البرامج الرياضية خلال الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، موسم 2025-2026 يوم الجمعة المقبل، بثلاث مواجهات.

وكتب المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد مراجعة المجلس، برئاسة خالد عبد العزيز، لخريطة مواعيد إقامة مباريات كرة القدم خلال الفترة الحالية من الموسم الرياضي 2025-2026، وبناءً على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، قرر المجلس أن تكون مواعيد بث البرامج الرياضية على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية في الأيام التي تقام فيها المباريات الرسمية التي ينظمها كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية الساعة التاسعة مساءً وفقا لما يلي:

1 - مد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

٢ - مد فترة البث للمباريات والبرامج الرياضية على الهواء مباشرة للقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الناقلة رسميًا للمباريات "أون تايم سبورت الفضائية - أون سبورت إف إم الإذاعية - الشباب والرياضة الإذاعية" حتى الساعة الواحدة صباحًا».

وشدد المجلس: «وذلك مع الالتزام بباقي الضوابط الأخرى الواردة بقرار المجلس رقم 28 لسنة 2024».

واختتم البيان: «وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار».