ذكر مسئولون، اليوم الأربعاء، أن باكستان ستبدأ في طرد أكثر من 1.3 مليون أفغاني مسجلين كلاجئين لدى الأمم المتحدة، في الموجة الثالثة من إعادة اللاجئين إلى وطنهم، وسط استنكار دولي لوقف الترحيل القسري.

وقال عدة مسئولين لوكالة الأنباء الألمانية، إن المرحلة الثالثة من العودة إلى الوطن التي تستهدف الأفغان الذين يحملون بطاقات إثبات التسجيل، وهي وثيقة تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ستبدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

وكانت باكستان قد طردت بالفعل حوالي 1.3 مليون لاجئي أفغاني مسجل وغير مسجل في مرحلتين من الطرد القسري، بدأتا في سبتمبر 2023، طبقا لما ذكرته الحكومة لبرلمان البلاد في مايو الماضي.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن إعادة اللاجئين إلى وطنهم من باكستان وإيران المجاورة أثارت أزمة إنسانية في الدولة التي مزقتها الحرب والتي تسيطر عليها الآن ميليشيا طالبان.