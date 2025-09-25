 السفير الألماني يزور ستديو نجيب محفوظ.. والمسلماني يهديه نسخة من أغاني أم كلثوم - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 10:27 م القاهرة
السفير الألماني يزور ستديو نجيب محفوظ.. والمسلماني يهديه نسخة من أغاني أم كلثوم


نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:15 م

حل السفير الألماني في القاهرة يورجن شولتس، ضيفاً على برنامج (عالم المعرفة) الذي يقدمه الدكتور عمرو مبروك علي موجات إذاعة البرنامج الأوروبي. حيث تحدث عن متانة العلاقات المصرية الألمانية ، كما تحدث عن معالم الفن والثقافة والفلسفة الألمانية.

قبيل اللقاء زار السفير الألماني ستديو نجيب محفوظ ، والذي يري النيل والأهرامات معاً.

كان في استقبال ضيف ماسبيرو الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ مجدي لاشين.

وأهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الضيف الألماني نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهي من إنتاج شركة صوت القاهرة التابعة للهيئة، وأشاد رئيس الوطنية للإعلام بالعلاقات المميزة بين القاهرة وبرلين.

