أمريكا: مطلق النار على مقر إدارة الهجرة سعى إلى إحداث رعب حقيقي بين عناصرها

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، إن المسلح الذي أطلق النار على مقر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في دالاس، مما أسفر عن مقتل محتجز وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، ترك رسالة أفاد فيها بأنه يأمل أن يُحدث الهجوم "رعبا حقيقيا في صفوف عناصر الإدارة."

وشكل منشور كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، على منصة إكس أول إشارة إلى الدافع وراء حادث إطلاق النار، أمس الأربعاء، الذي استهدف مقر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وشمل أيضا استهداف شاحنة صغيرة أمام مدخل محكوم ببوابة.

وكان المحتجزون موجودين داخل الشاحنة الصغيرة. ولم يصب أي من عناصر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بأذى.

وقال باتيل إن المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه أطلق النار عشوائيا من سطح قريب، كان قد أعد "بدقة عالية التخطيط المسبق للهجوم"، وقد صادر العملاء أجهزة إلكترونية وملاحظات مكتوبة بخط اليد وأدلة أخرى من منزل في منطقة دالاس.

وكتب باتيل في منشوره: "جاء في إحدى الملاحظات المكتوبة بخط اليد التي تم مصادرتها: "نأمل أن يُحدث هذا رعبا حقيقيا في صفوف عملاء إدارة الهجرة والجمارك، يدعوهم للتساؤل، هل هناك قناص على ذلك السطح يستخدم ذخيرة أ ب؟" مقتبسا على ما يبدو اختصارا للذخيرة الخارقة للدروع.