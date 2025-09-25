يديعوت أحرونوت: انفجار درون الحوثيين في إيلات كشف عيوب مرعبة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن انفجار الطائرة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون قرب فندق في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل وأسفر عن إصابة نحو 20 شخصا، كشف عن "عيوب مرعبة".

ورأت "يديعوت أحرونوت" في تقريرها، أنه بعد أسبوع من الهجوم على مدخل فندق "جايكوب" في إيلات، وفي ظل سقوط سلسلة من الطائرات بدون طيار في المدينة الجنوبية، فإن الانفجار الذي وقع، أمس الأربعاء، بالقرب من مركز "مول هيم" التجاري، يوضح مدى تحوّل إيلات إلى جبهة تعرض لهجمات، حيث أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا على الأقل، العديد منهم بشظايا.

كما تم إجلاء اثنين منهم وهما في حالة خطيرة بواسطة مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وواحد في حالة متوسطة، بينما عولج الباقون المصابون بجروح طفيفة في مستشفى يوسفتال في المدينة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح التقرير، أنه منذ اندلاع حرب غزة، تم إطلاق حوالي 300 طائرة بدون طيار باتجاه إيلات، ونجحت عشرة منها في اختراق منظومة الدفاع والتحطم في مناطق مدنية.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، إذا كانت الهجمات تعتبر استثنائية في بداية القتال، فقد سُجل في الأسابيع الأخيرة تغيير مقلق: طائرة بدون طيار ضربت مطار رامون، وأخرى سقطت عند مدخل فندق في المدينة، وأمس، في قلب المركز السياحي، بين الفنادق والمتاجر والحانات.

وأشارت إلى أنه لم يتم إطلاق إنذار في مطار رامون، على غرار حادثة وقعت في بداية الحرب في مدرسة تسئيليم في المدينة عام 2023، حيث تضرر مبنى لكن الأطفال في روضة الأطفال لم يكونوا في خطر.

وأورد التقرير أنه يوجد في مدينة إيلات نفسها، 87 ملجأ عاما فقط، نصفها متاح للاستخدام والبقية مجهزة بنظام فتح عن بُعد، ويعيش في المدينة حوالي 58 ألف نسمة وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، بينما يشير سجل السكان إلى حوالي 71 ألفا.

وأوضحت أنه يضاف إلى ذلك عشرات الآلاف من الزوار يوميا وحوالي 3 ملايين سائح سنويًا، مما يولد حوالي 7.5 مليون ليلة إقامة في الفنادق - وهو رقم لا يشمل الإقامات في النُزل وشقق الإيجار، مثل "آير بي إن بي".