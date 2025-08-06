 تركيا.. قصر أتاتورك في طرابزون يستقبل 183.5 ألف زائر خلال 7 أشهر - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تركيا.. قصر أتاتورك في طرابزون يستقبل 183.5 ألف زائر خلال 7 أشهر

طرابزون - الأناضول
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 11:34 ص

• القصر داخل غابة صنوبر ويضم أثاثا وخزفا وسجادا من القرنين التاسع عشر والعشرين

استقبل قصر أتاتورك أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا، 183 ألفا و511 سائحا محليا وأجنبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

ويتميز قصر أتاتورك، المملوك لبلدية ولاية طرابزون والمُخصص متحفا، بقربه من مركز المدينة.
ويفتح القصر أبوابه يومياً من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وتقوم فرقة موسيقية تابعة لبلدية المدينة، بعزف الأغاني التي كان يفضّلها أتاتورك داخل القصر.

ويقع القصر داخل غابة صنوبر، ويضم أثاثا وخزفا وسجادا تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، إلى جانب بعض الصور لأتاتورك.

يذكر أن مصطفى كمال أتاتورك هو أول رئيس للجمهورية التركية التي أسسها عام 1923 بعد قيادته حرب الاستقلال وانتصاره على قوات الحلفاء.

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