إدارة ترامب تقيل 5 من المجلس الفيدرالي المشرف على الشئون المالية لبورتوريكو

أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمسة من أصل سبعة أعضاء في مجلس الرقابة الفيدرالي المشرف على الشؤون المالية لإقليم بورتوريكو الأمريكي، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل اقتصاد الجزيرة الهش.

يذكر أن أربعة من الأعضاء الخمسة الذين تم إقالتهم ينتمون إلى الحزب الديمقراطي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لوكالة أسوشيتد برس(أب)، أمس الثلاثاء، إن المجلس "كان يدار بشكل غير فعال وغير كفء من جانب أعضائه الحاكمين منذ فترة طويلة جدا، وقد حان الوقت لاستعادة القيادة الرشيدة".

وشملت الإقالات رئيس المجلس آرثر جونزاليس، والأعضاء كاميرون ماكنزي، وبيتي روزا، وخوان ساباتر، ولويس أوبيناس. أما العضوان المتبقيان في المجلس، أندرو جي. بيجز وجون إي. نيكسون، فهما من الحزب الجمهوري.

وأكد المجلس، في بيان مقتضب، إقالة الأعضاء الخمسة، مشيرا إلى أنه سيستمر في أداء مهامه والعمل "من أجل مصلحة شعب بورتوريكو".

ولم ترد المتحدثة باسم المجلس، سيلفيت سانتياجو، على الفور على طلب التعليق بشأن ما إذا كان أعضاء المجلس الذين تمت إقالتهم سيعترضون على القرار أم لا.