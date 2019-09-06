 بومبيو: احتفاظ إيران بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم يكشف عن نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي - بوابة الشروق
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بومبيو: احتفاظ إيران بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم يكشف عن نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي

/أ ش أ/
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 10:17 م | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 10:17 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن احتفاظ إيران بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم يكشف عن نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي.

وأضاف بومبيو - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة - "واثقون بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستتخذ إجراءً صارمًا لوقف سياسة الابتزاز النووي التي تمارسها إيران".

يذكر أنه ردًا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وإعادة فرض عقوبات عليها، بدأت إيران في مايو تتراجع تدريجيًا من التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن، السبت، تفاصيل هذه المرحلة.

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