قتل وإصابة 3 من الحشد العراقي جنوبي بغداد

ذكرت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، أن 3 عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقي، سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار في أحد المناطق شمالي مدينة بابل/100كم جنوبي بغداد/.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لقوات الحشد الشعبي، صباح اليوم، في منطقة عويسات التابعة لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، مما تسبب بمقتل أحد عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الانفجار، غير أن عناصر تنظيم داعش مازالت نشطة في العراق رغم إعلان بغداد في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.