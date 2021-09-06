قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن التعادل ضد الجابون يعد نتيجة مرضية، موجها الشكر للاعبين على ما قدموه.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وقال البدري عقب المباراة:"التعادل مرضي في ظل النقص العددي، أشكر اللاعبين، اضطررت لعمل تغييرات مجازفة بعض الشئ للحصول على نتيجة إيجابية، تسجيلنا لهدف التعادل كان توفيق من عند الله".

وأضاف:"نتيجة إيجابية كان هدفنا الفوز وبنلعب على الفوز لكن ظروف المباراة، بالذات حالة الطرد".

وأضاف:"كان في سيطرة من منتخب مصر وكان متوقع تغيير في أداء الجابون، لديهم لاعبين مميزين، في إجمالي المباراة اتحقق هدف مهم وهو الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبنا".

وأشار:"اختيارات التشكيل وجهة نظر فنية ولن أعلق على غياب لاعب بعينه".

وعن حديثه مع الحكم بكاري جاسما قال:" هو جاء إلي وقال لي أنا بحترمك، وقلت له وأنا أيضا، هو يعرفني جيدا بسبب كثرة اللقاءات التي جمعتنا من قبل هذا هو الأمر".