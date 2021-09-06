 روسيا تشترط على طالبان أن تكون الحكومة الأفغانية الجديدة شاملة لحضور حفل التنصيب - بوابة الشروق
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روسيا تشترط على طالبان أن تكون الحكومة الأفغانية الجديدة شاملة لحضور حفل التنصيب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 5:56 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 5:56 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن بإمكان روسيا المشاركة في مراسم تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة إذا كانت شاملة.

وأضاف لافروف، في تصريح للصحفيين، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن موسكو تريد دعم عملية تشكيل حكومة تعكس جميع أطياف المجتمع الأفغاني، بما في ذلك حركة طالبان والجماعات العرقية الأخرى.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن حكومة شاملة فقط يمكنها ضمان انتقال ثابت إلى حياة جديدة في أفغانستان، قائلا: "إذا تم ضمان هذه الشمولية، أعتقد أننا سنكون سعداء بالمشاركة في هذا الحفل مع البلدان الأخرى التي تتمتع بتأثير على الوضع في البلاد والتي تمت دعوتها"، مشيرا إلى أن روسيا تلقت الدعوة بالفعل.

وفي وقت سابق من اليوم، ظهرت تقارير إعلامية بأن حركة طالبان (المحظورة كمنظمة إرهابية في روسيا) دعت تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان لحضور حفل التنصيب، حيث أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد دعوة العديد من الدول الأجنبية.

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