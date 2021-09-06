بناء على الدعوة التي وجهها نقيب المحامين رجائي عطية، في 17 أغسطس الماضي، يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعًا غدًا الثلاثاء بمقر النقابة العامة، للنظر في جدول الأعمال الذى يتضمن بحث المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة، التي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا، التصديق على مدونة السلوك النقابي، والموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن، وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

كما ينظر الاجتماع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة المحامين في كل النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة، وما يستجد من أعمال.