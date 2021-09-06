 غدا.. نقابة المحامين تعقد اجتماعا لبحث المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد - بوابة الشروق
الإثنين 6 سبتمبر 2021 12:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

غدا.. نقابة المحامين تعقد اجتماعا لبحث المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد

نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد فتحي
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 12:28 م

بناء على الدعوة التي وجهها نقيب المحامين رجائي عطية، في 17 أغسطس الماضي، يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعًا غدًا الثلاثاء بمقر النقابة العامة، للنظر في جدول الأعمال الذى يتضمن بحث المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة، التي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا، التصديق على مدونة السلوك النقابي، والموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن، وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

كما ينظر الاجتماع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة المحامين في كل النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة، وما يستجد من أعمال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك