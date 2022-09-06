لحظة اعتقال قوات الاحتلال سيدة من المسجد الأقصى واقتيادها لمركز شرطة

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بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات توثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال سيدة من المسجد الأقصى صباح اليوم واقتيادها لمركز شرطة الاحتلال في منطقة باب الأسباط.

واقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، فيما اعتقلت الشرطة سيدة من ساحات المسجد.

وأفاد شهود عيان أن العشرات من المستوطنين والطلبة اليهود اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، بحراسة من شرطة وقوات الاحتلال، وقاموا بجولتهم في الساحات، وأدى العديد منهم الصلوات.

وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال المنتشرة في ساحات الأقصى، اعتقلت سيدة خلال تواجدها في الأقصى، وحولتها للتحقيق.