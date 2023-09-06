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وافق مجلس الوزراء الفيدرالي الهندي، اليوم الأربعاء، على خطة لتغطية ما يصل إلى 40% من تكاليف تطوير أنظمة تخزين طاقة البطاريات، بقدرة تبلغ 4000 ميجاوات في الساعة، بحسب ما ورد في بيان رسمي صدر بعد اجتماع وزراء الحكومة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع الوصول إلى القدرة المستهدفة بحلول عامي 2030 و2031.

ومن المقرر أن توفر الحكومة تمويلا مبدئيا لفجوات الجدوى الاقتصادية، بقيمة 94 مليار روبية (1.1 مليار دولار) لدعم التطوير.

وتهدف الخطة إلى جعل الطاقة المتجددة المخزنة خيارا متاحا؛ لاحتواء ذروة الطلب على الطاقة في أنحاء البلاد.