ثاني حالة وفاة في اليونان بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة دانيال

ذكرت شبكة "إي.أر.تي" التليفزيونية اليونانية، اليوم الأربعاء أن شخصا واحدا لقي حتفه بسبب العاصفة "دانيال"، التي أسفرت عن سقوط أمطار قياسية في البلاد.

وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء انتشلوا جثة امرأة مسنة، في قرية "بالتسي" في جبل "بيليون"، الذي يقع شرق مدينة "فولوس" بوسط البلاد في البر الرئيسي اليوناني.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا المعروفين إلى اثنين، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين. كما لقي رجل حتفه أمس الثلاثاء، عندما انهار جدار بسبب مياه الفيضانات.

ولم يتسن الوصول إلى العديد من القرى المتضررة من العواصف بسبب الانهيارات الأرضية وفي بعض الحالات، لم يكن لديها كهرباء ولا شبكة للهواتف المحمولة ولا الإنترنت.

يأتي ذلك، فيما ذكر مسئولون ووسائل إعلامية اليوم، أن الفيضانات التي حدثت أمس الثلاثاء كانت الأكبر، التي شهدتها البلاد، منذ بدء جمع البيانات.