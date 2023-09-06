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تنظر محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، معارضة الفنانة إيمي سالم، على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى، وعضوية المستشارين أحمد هشام، ومحمد سراج، وأمانة سر محمود عبد الرحيم، وزكريا مبسوط.

وحضرت الفنانة إيمان سالم، الجلسة الماضية، برفقة شقيقتها إلى قاعة المحكمة، وخلال الجلسة قالت "إنها لا تعلم شيئا عن الشيكات أو مقيمة الدعوى".

واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع الفنانة خلال الجلسة الماضية، والذي طلب الاستعلام من الشهر العقاري بمنطقة القناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال وعنوان السكن الخاص بها لإخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وتابع الدفاع خلال الجلسة قائلا إن هذه الشيكات ليست إلا عملية ابتزاز واضحة ضد موكلته.

كانت محكمة جنح أكتوبر، قد قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.