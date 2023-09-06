سفيان أمرابط على رأس قائمة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، قائمة الشياطين الحمر الأولى التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024.

وكانت القرعة قد أوقعت مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى رفقة كونبهاجن وجالاتا سراي وبايرن ميونخ.

ومن المقرر أن تكون أولى مواجهات دور المجموعات بالنسبة لمانشستر يونايتد يوم 20 سبتمبر أمام بايرن ميونخ على ملعب أليانز آرينا.

وضمت القائمة الأولية لمانشستر يونايتد 25 لاعبًا، أما القائمة الثانية سيتم إرسالها قبل مباراة بايرن وستشهد وجود لاعبي الأكاديمية وعلى رأسهم أليخاندرو جارناتشو.

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا تواجد المغربي سفيان أمرابط المنضم حديثًا للشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

"سفيان أمرابط، ألتاي بايندير، كاسيميرو، ديوجو دالوت، أنتوني، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز، راسموس هويلاند، فيكتور ليندلوف، تيريل مالاسيا، أنتوني مارسيال، ليساندرو مارتينيز، أندريه أونانا، فاكوندو باليستيري، سيرجيو ريجيلون، رافاييل فاران، جوني إيفانز، توم هيتون، سكوت ماكتومناي، ماركوس راشفورد، لوك شاو، هاري ماجواير، ماسون ماونت، جادون سانشو، أرون وان بيساكا".

ومن المقرر أن تعلن القائمة الثانية قبل مباراة بايرن ميونخ.