الأمم المتحدة تحذر من انهيار المناخ بعدما سجلت الأرض أعلى درجات حرارة

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الأرض تشهد" انهيارا مناخيا"، وذلك بعدما أظهرت البيانات أن الثلاثة أشهر الماضية كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1940.

وقالت سامانثا بورجس نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: "يتواصل تدهور سجلات درجات الحرارة العالمية خلال عام 2023، حيث كان أغسطس الماضي الأكثر حرارة بعد يوليو ويونيو الأكثر حرارة".

وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال يونيو إلى أغسطس الماضيين 16.77 درجة مئوية بارتفاع بواقع 0.66 فوق المتوسط، وأعلى بصورة كبيرة من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال عام 2019 وبلغ 16.48 درجة مئوية.

وكانت الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين ثاني أعلى فترة تسجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق بعد 2016، عندما كانت هناك ظاهرة ال نينو.

وفي بيان منفصل، وصفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة شهر أغسطس بأنه كان الأشد حرارة على الإطلاق "بهامش كبير" وثاني أكثر شهر حرارة بعد يوليو 2023.

وسجل أغسطس الماضي أعلى متوسط درجة حرارة على سطح البحر بلغ 20.98 درجة مئوية.

وقال جوتيريش في بيان "كوكبنا شهد موسم غليان- الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق. لقد بدأ انهيار المناخ".

وأضاف "العلماء طالما حذروا من ما سوف ينجم عن إدماننا للوقود الأحفوري. ارتفاع درجات الحرارة يتطلب تسارع وتيرة اتخاذ إجراءات. يتعين على القادة الآن العمل سريعا للتوصل لحلول للمناخ. مازال يمكننا تجنب أسوا ما في الفوضى المناخية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها".

قال الأمين العام للمنظمة العالمية للارصاد بيتّري تالاس إن نصف الكرة الشمالي شهد "فصل صيف شديد" مشيرا إلى حرائق الغابات المدمرة التي آتت على مساحات كبيرة من الأراضي وأضرت بصحة الأشخاص.