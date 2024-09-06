الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليون يورو

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي أعلن أثناء اجتماع رامشتاين عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليون يورو، خُصص منها 5 ملايين للاجئين الأوكران.



وأضاف «المنيري» خلال مراسلته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا تأتي لسد احتياجات وإعادة بناء محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن كييف حققت أهداف عملياتها العسكرية على كورسك.



ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم أوكرانيا على الصعيد الدفاعي، فضلا عن أن ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تقدمان لها مساعدات دفاعية بشكل كبير.



وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم التحركات الأوكرانية، ويريد استمرار الحرب على روسيا، إذ إنه يدعم جميع الأصعدة الدفاعية والإنسانية، ويفتح أبواب البلاد على مصرعيها لاستيعاب عدد اللاجئين واستيعاب أي خطوة تحتاجها أوكرانيا من أجل الاستمرار في الحرب والدفاع عن نفسها.