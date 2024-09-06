مهرجان أفلام السعودية يفتح باب التسجيل لمسابقات دورته الحادية عشرة

يعلن مهرجان أفلام السعودية عن موعد دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، في الفترة من 17 حتى 24 أبريل 2025، بمركز "إثراء" في مدينة الظهران.

وفتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقات دورته الحادية عشرة، وهي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية، ومسابقة السيناريو غير المنفذ ومسابقة سوق الإنتاج، وذلك ابتداء من اليوم حتى 5 يناير 2025، ومسابقة السيناريو غير المنفذ في 19 ديسمبر 2024، ومسابقة سوق الإنتاج في 12 يناير 2025.

تتضمن هذه الدورة من مهرجان أفلام السعودية تطوير لهيكل مسابقاتها وجوائزها، حيث يركز في دعمه وتوجيه جوائزه النقدية لمسابقة سوق الإنتاج بدعم 11 مشروع في مراحل التطوير، والإنتاج، وما بعد الإنتاج، وتخصيص منح لدعم الأفلام الأولى؛ تحقيقاً لأهداف المهرجان التي تركز على دعم صنّاع الأفلام ذوي التجارب الأولى، وتتنافس المشاريع المشاركة في مسابقة سوق الإنتاج على المنح التالية: منحة التطوير لفيلم طويل، منحة دعم الإنتاج لفيلم طويل، منحة دعم ما بعد الإنتاج لفيلم طويل، منحة التطوير لفيلم قصير، منحة دعم الإنتاج لفيلم قصير، منحة دعم الإنتاج لفيلم قصير، منحتي دعم إنتاج للفيلم القصير الأول، ومنحتي دعم ما بعد الإنتاج لفيلم قصير.

كما تتنافس الأفلام المشاركة في المسابقات على الجوائز التالية: النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل، والنخلة الذهبية لأفضل ممثل، والنخلة الذهبية لأفضل ممثلة، والنخلة الذهبية لأفضل مونتاج، والنخلة الذهبية لأفضل صوت، والنخلة الذهبية للفيلم الخليجي الطويل لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.



وأيضا النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم، والنخلة الذهبية لأفضل ممثل، والنخلة الذهبية لأفضل ممثلة، والنخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم أنيميشن أول، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم أنيميشن ثاني، وجائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول، والنخلة الذهبية للفيلم الخليجي القصير لمسابقة الأفلام القصيرة.

وتتنافس الأفلام الوثائقية على النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، والنخلة الذهبية لأفضل مونتاج، والنخلة الذهبية للفيلم الخليجي الوثائقي، وجائزة جبل طويق لفيلم عن مدينة سعودية.

كما يعلن المهرجان عن جوائز مسابقة السيناريو غير المنفذ، وهي: جائزة أفضل سيناريو طويل أول، وجائزة أفضل سيناريو طويل ثاني، وجائزة أفضل سيناريو طويل ثالث، وجائزة أفضل سيناريو قصير أول، وجائزة أفضل سيناريو قصير ثاني، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

كما ينظم المهرجان عددًا من الفعاليات المصاحبة مثل الورش والندوات المتخصصة، واستضافة الشخصيات السينمائية من مختلف أنحاء العالم، والتي سيعلن عن تفاصيلها قريباً.