تُقام اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مصر وكاب فيردي فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025، ومباراة فرنسا ضد إيطاليا بالجولة الأولي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

كازاخستان X النرويج – 5 مساء - beIN Sports HD 1

ليتوانيا X قبرص – 7 مساء - beIN Sports HD 2

ايسلندا X الجبل الأسود – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

ويلز X تركيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

بلجيكا X الكيان الصهيوني – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2 English

فرنسا X إيطاليا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

كوسوفو X رومانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

سلوفينيا X النمسا – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

كينيا X زيمبابوي – 4 مساء

جنوب أفريقيا X أوغندا – 7 مساء

سيراليون X تشاد – 7 مساء

جمهورية الكونغو X غينيا – 7 مساء

توجو X ليبيريا – 7 مساء

المغرب X الجابون – 9 مساء - beIN Sports HD 5

مصر X كاب فيردي - beIN Sports HD 2

السنغال X بوركينا فاسو – 10 مساء

ساحل العاج X زامبيا – 10 مساء

مالي X موزمبيق – 10 مساء

مواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

أوروجواي X باراجواي – 2.30 فجر السبت

مواعيد مباريات كأس قطر

الخور X أم صلال – 6.30 مساء

الغرافة X الوكرة – 8.30 مساء