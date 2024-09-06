أكد الفنان أسامة عباس، أنه يستمتع بوقته حاليًا بعد أن تخلى عن ارتداء الساعة، مشيرًا إلى أن الساعة ظلت تسيطر على حياته تحدد موعد استيقاظه ونومه وعمله وحتى وقته مع أولاده على مدار الـ 55عامًا الماضية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر قناة MBC" مصر" مساء الخميس، أنه كان ملتزمًا بمواعيدها بشكل صارم طوال هذه السنوات، معقبا: "كنت بعمل كل حاجة طبقا للساعة وليس لرغباتي طوال 55 عاما، الساعة كانت تتحكم في حياتي، قلعتها وأعطيتها لحفيدي وأتمنى أن يستغل الساعة كما جده استغلها"

وأعرب عن سعادته بتكريمه في مهرجان المسرح القومي في دورته الـ 17، قائلا: "كنت سعيد جدًا بهذا التكريم، أنا اتكرمت من أكثر جهة؛ لكن التكريم عندما يأتي من أبناء بلدي ومهنتي وفي حياتي بيكون له قيمة ثانية مختلفة نهائيا".

وأوضح أنه لم يكن يتوقع أن يستمر في مهنة التمثيل، وكان يعتبرها فترة مؤقتة سيعود بعدها لمهنته الأساسية (المحاماة)، مضيفا: "لم أكن أتصور أني سأستمر في التمثيل، كنت فاهم أنها مجرد تحد، وأنا أحب التحديات، همثل شوية ثم سأعود لعملي الأساسي لكن مع توالي الأعمال، الدنيا اختلفت".

ولفت إلى أن زوجته ساعدته بتوقفها عن العمل واهتمامها بتربية الأبناء، حتى تتيح له التركيز في عمله، خاصة وأنه كان يعمل في الصباح والمساء، مشيرا إلى أن أبناءه لم يدخل أي منهم مجال التمثيل، لا سيما وأنه لم ير فيهم الموهبة الكافية ليكونوا ممثلين.