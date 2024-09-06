ميسي لـ دي ماريا: سنفتقدك

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ودع ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، زميله السابق في منتخب التانجو أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا، بعد قرار دي ماريا باعتزال اللعب الدولي.

قال ميسي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو:" آمل أن تستمتع كثيرا بهذه الأمسية مع عائلتكم وأحبائكم".

أضاف:" لقد قلنا كل ما كان ينبغي لنا قوله".

:" لقد تشاركنا الكثير، ومن كان يتصور أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة؟ سنفتقدك كثيرا..نراك قريبا".

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهتي تشيلي وكولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في ظل غياب نجمي التانجو ميسي ودي ماريا.