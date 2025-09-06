مياه الإسكندرية: انقطاع وضعف المياه بعدة مناطق في شرق المدينة لمدة 18 ساعة



أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه نظرًا لأعمال التطوير الجارية بشرق المدينة، سيتم ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 45، الأمر الذي سيترتب عليه ضعف أو انقطاع المياه عن بعض المناطق.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة تبدأ من سيدي بشر وحتى المندرة قبلي وبحري، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وحتى الساعة الرابعة عصر غدٍ الأحد.

وأكدت اعتذارها للمواطنين عن هذا الانقطاع المؤقت، مشيرة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتضررة، وداعية الأهالي إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاحات.