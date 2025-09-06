أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، إصابة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي إثر سقوطه أثناء ركوبه الدراجة الهوائية.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر منصة "إكس": "خضع إنريكي لفحص طبي تحت إشراف قسم الطوارئ بعد سقوطه من الدراجة، وسيخضع لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في عظمة الترقوة".

وأضاف البيان: "يعرب باريس سان جيرمان عن دعمه الكامل لإنريكي، ويتمنى له الشفاء العاجل، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقًا".

وأشارت شبكة GFFN الفرنسية إلى أن إنريكي اعتاد ممارسة ركوب الدراجات في شوارع باريس وحول مقر تدريبات الفريق، إلا أن الحادث وقع هذه المرة في إسبانيا.

وتأتي إصابة إنريكي في وقت يواجه فيه الفريق ضغوطًا كبيرة، بعد خروج الثنائي عثمان ديمبلي وديزيريه دوي مصابين من مباراة فرنسا أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي، قبل أن يلتقي أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بعد فترة التوقف الدولي.